Флагманские Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus приехали в Россию, объявлена цена

Компания Meizu сообщила о старте продаж флагманских смартфонов Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus на российском рынке. Новинки отличаются от конкурентов вспомогательным AMOLED-дисплеем, на который выводятся уведомления, информация о звонках или музыкальных треках. Представители компании также подчёркивают, что дисплей может служить видоискателем в съёмке высококачественных сэлфи-снимков.


Этот дисплей — сенсорный, цветной и выполнен по технологии AMOLED, диагональ составляет 1,9 дюйма при разрешении 240 х 536 пикселей. Еще одной особенностью стала основная камера с цветным и монохромным модулями Sony IMX386 f/2.0 на 12 Мп каждый.

Meizu Pro 7 оснащен 5,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek Helio P25, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеши-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с функцией быстрой зарядки.

Meizu Pro 7 Plus отличается 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), десятиядерным процессором Mediatek Helio X30, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3500 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE , Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

В России смартфоны появятся в таких вариантах:

  • Meizu Pro 7 с 64 ГБ — за 34 990 рублей
  • Meizu Pro 7 Plus с 64 ГБ — за 44 990 рублей
  • Meizu Pro 7 Plus с 128 ГБ — за 49 990 рублей

Прием предварительных заказов начнется с 24 августа 2017 года, продажи начнутся в начале сентября.

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu Pro 7 Meizu Pro 7 Plus

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