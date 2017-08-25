Смартфон Samsung Galaxy S8 подешевел в России

Сообщается, что стоимость смартфона Samsung Galaxy S8 снизилась более чем на треть после запуска.

Сейчас гаджет можно приобрести дешевле, чем за 40 000 рублей. Напомним, что на старте продаж в марте 2017 года за Galaxy S8 просили 54 990 рублей.

Снижение цены связывают с запуском Galaxy Note 8, который становится новым флагманским устройством корейского гиганта.

Напомним, что Samsung Galaxy S8 и S8+ оснащаются 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым изогнутыми Super AMOLED-экранами с разрешением Quad HD+ (2960 х 1440 пикселей) с результирующей плотность 570 и 529 точек на дюйм, соотвественно. Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, систему оптической стабилизации изображения и автофокус Dual Pixel, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7.

Аппаратной основой выступили Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до до 256 ГБ. Аккумулятор получит емкость 3000 мАч в младшей и 3500 мАч в старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки в проводном и беспроводном режимах. Беспроводная зарядка совместима с WPC и PMA.

Предусмотрена защита от воды по стандарту IP68. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Есть поддержка Samsung Pay.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются 4G LTE Cat. 16, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, NFC, ANT+, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C. Размеры составляют 148,9 x 68,1 x 8,0 мм и 159,5 x 73,4 x 8,1 мм, соответственно, а вес — 155 и 173 граммов.