Смартфон Moto G5 Special Edition вышел в России

Motorola, ставшая подразделением китайской Lenovo, объявила о начале продаж смартфона Moto G5 Special Edition в России. Данная модель также известна под наименованием Moto G5S.





Смартфон заключен в металлический корпус, а не пластиковый как предшественник. Moto G5S оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Обе камеры получили вспышки. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч и быстрой зарядкой TurboPower. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Поддерживаются LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Размеры составляют 150 х 73,5 х 8,2 мм, 9,5 мм в области камеры, а вес — 157 граммов.

Смартфон Moto G5 Special Edition доступен на российском рынке по рекомендованной розничной цене 16990 рублей.