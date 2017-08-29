Смартфон Archos Access оценен дешевле 50 евро

Компания Archos представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, серию смартфонов Access. В нее вошли ультрабюджетные модели в корпусах синего, черного и желтого цветов.


Смартфоны Archos Access оснащаются 4-, 4,5-, 5- или 5,5-дюймовым экраном с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), 5- или 8-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения при помощи карточек microSD. Аккумулятор обладает емкостью 1 200 до 2 300 мАч.

Archos Access поступят в продажу в сентября по рекомендованной розничной цене от 49,99 до 79,99 евро в Европе и от 3 599 до 5 199 рублей в России.

Источник
Archos
Теги
смартфон ANDROID IFA 2017

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