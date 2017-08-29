Samsung представила розовый Galaxy Note 8

На момент анонса флагманского Galaxy Note 8 было предложено четыре цветовых варианта смартфона, а теперь компания Samsung представила в Тайване еще одну вариацию.





Ранее говорилось о черном, золотистом, сером и синем корпусах. Теперь к ним добавился еще и розовый вариант. Помимо задней панели розовыми стали все кнопки и металлическая рамка. Прочие параметры сохранились без изменений.

Напомним, Galaxy Note 8 был представлен 21 августа на мероприятии в Нью-Йорке Galaxy Unpacked. В России Samsung Galaxy Note 8 предлагается в трех цветовых вариантах — черном, золотистом и синем. Цена в предзаказе составляет 69 990 рублей. Прием предварительных заказов в России продлится до 21 сентября 2017 года.

В США и некоторых других странах продажи стартуют немного раньше — 15 сентября. Цена составляет 930 долларов для США с комплектом из камеры Gear 360 или карточки на 128 ГБ и беспроводной зарядки, в Европе — 999 евро с док-станцией Samsung DeX в комплекте.