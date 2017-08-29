Недорогой смартфон Xiaomi Mi A1 обзаведется безрамочным экраном

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии и подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi A1, который пока не был представлен официально.







Как сообщалось ранее, компания Xiaomi сотрудничает с Google по созданию собственного смартфона в рамках проекта Android One. Теперь сообщается, что им окажется модель под названием Mi A1.

Обычно смартфоны Android One отличаются своей невысокой ценой. При этом судя по фотографиям, Xiaomi Mi A1 получит дисплей практически во всю переднюю панель.