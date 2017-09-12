Apple представила станцию беспроводной зарядки AirPower

На первом мероприятии в своем новом кампусе в Купертино в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater), компания Apple представила станцию беспроводной зарядки AirPower в дополнение к смартфонам iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.


Напомним, новое поколение смартфонов Apple получило стеклянные задние панели и возможность беспроводной зарядки по стандарту Qi. Станция AirPower совместима с iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, смарт-часами Apple Watch Series 3, а также новым зарядным чехлом для AirPods. Она позволит одновременно заряжать до трех устройств.


Беспроводное зарядное устройстве AirPower появится в продаже в 2018 году, цена пока не уточняется.

Источник
Apple
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 8 iPhone 8 Plus беспроводная зарядка iPhone X AirPower

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