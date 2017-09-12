На первом мероприятии в своем новом кампусе в Купертино в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater), компания Apple представила станцию беспроводной зарядки AirPower в дополнение к смартфонам iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.





Напомним, новое поколение смартфонов Apple получило стеклянные задние панели и возможность беспроводной зарядки по стандарту Qi. Станция AirPower совместима с iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, смарт-часами Apple Watch Series 3, а также новым зарядным чехлом для AirPods. Она позволит одновременно заряжать до трех устройств.





Беспроводное зарядное устройстве AirPower появится в продаже в 2018 году, цена пока не уточняется.