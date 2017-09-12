iPhone X с OLED-дисплеем представлен официально

Как и ожидалось, компания Apple представила следующее поколение iPhone сегодня на первом мероприятии в своем новом кампусе в Купертино в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater). Флагманская модель получила название iPhone X, что означает не "икс", а "десять". Смартфон дополняет слегка обновленные iPhone 8 и 8 Plus.





Напомним, в 2017 году Apple празднует 10 лет с выхода первого iPhone. Модель iPhone X получила новый дизайн с безрамочный дисплеем практически во всю переднюю панель и двойной вертикальной камерой. Фирменная домашняя кнопка Home со сканером отпечатков пальцев Touch ID больше не присутствует на передней панели. Разблокировка смартфона производится с помощью распознавания лица. Как обещает компания, технологию Face ID нельзя обмануть с помощью фотографии или маски, но не растеряется, если пользователь сменит прическу или наденет шапку. Навигация на iPhone X осуществляется жестами. Все данные карты лица защищены и хранятся в модуле Secure Enclave, а процесс проверки происходит на самом устройстве, а не в облачных хранилищах.







Смартфон оснащается 5,8-дюймовым OLED-экраном Super Retina с разрешением 2436 x 1125 пикселей, плотность пикселей получается 458 ppi, и поддержкой технологии True Tone и HDR10. В основе лежит мощный процессор A11 bionic. Он содержит два высокопроизводительных процессорных ядра и четыре эренгоэффективных, а также первую разработанную самой Apple графику. По словам Apple, производительная пара ядер на 30% быстрее, чем в прошлом A10, экономичные — на 70% быстрее, а графика — на 30%.

Фронтальная камера TrueDepth на 7 Мп с расширенным цветовым диапазоном обеспечивает работу технологии Face ID и поддерживает такие возможности, как автоматическая стабилизация изображения и точный контроль экспозиции. Кроме того, теперь режим «Портрет» доступен и на фронтальной камере, то есть снимать селфи можно с малой глубиной резкости.





iPhone X оснащен обновленной двойной камерой 12 Мп с поддержкой двойной оптической стабилизации изображения. Она сочетает широкоугольный модуль с диафрагмой ƒ/1.8 и модуль с телеобъективом и диафрагмой ƒ/2.4. Отдельно отмечается вспышка True Tone Quad LED.





Съемка видео поддерживается с разрешением 4K и частотой до 60 кадров в секунду или с разрешением 1080p и частотой до 240 к/с при съемке замедленного видео.

Смартфон получил стеклянную заднюю панель и алюминиевую рамку. Присутствует защита от воды и пыли. Также появилась поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi.

iPhone X предлагается в версиях с 64 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена стартует от 999 долларов США. Прием предварительных заказов откроется 27 октября 2017 года. Поставки начнутся 3 ноября. Устройство представлено в двух цветах: серебристый и «серый космос».