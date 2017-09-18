LTE-смартфон Fly Knockout оценен дешевле 4,5 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России недорогого смартфона Fly Knockout (модельный номер FS524). Он получил поддержку скоростных сотовых сетей LTE и работает под управлением свежей Android 7.0 Nougat. При этом рекомендованная розничная цена составляет 4 290 рублей.

Fly Knockout оснащается 5-дюймовым TN-дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), 5-мегапиксельной основной и 0,3-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832 с тактовой частотой 1,45 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек формата microSD объемом до 64 ГБ.

Емкость аккумулятора достигает 2000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, сети LTE, GPS и A-GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 и FM-радио. Размеры составляют 145 x 72,4 x 9,7 мм, а вес — 167 граммов.

Источник
Fly
Теги
смартфон ANDROID Россия Fly

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