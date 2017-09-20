Стодолларовый Meizu M6 получил сканер отпечатков пальцев и VoLTE

Компания Meizu представила бюджетный смартфон Meizu M6. Он приходит на смену прошлогодней модели Meizu M5.





Смартфон заключен в корпус из поликарбоната со специальной краской, похожей на металл, получил сканер отпечатков пальцев и поддержку VoLTE.

Meizu M6 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и четырехцветной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графикой Mali-T860, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3070 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2,4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой FlyMe. Размеры составляют 148,2 х 72,8 х 8,3 мм, а вес — 143 граммов.

Meizu M6 предлагается в черном, серебристом, золотистом и синем цветовых вариантах. Цена составляет порядка 106 долларов США за версию с 2 ГБ RAM и 16 ГБ ROM, 136 долларов США за версию с 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM. Продажи в Китае начнутся 25 сентября. В России ожидаются цены 10990 и 12990 рублей, соотвественно.