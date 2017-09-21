Антишпионский ТайгаФон рассекречен за день до анонса

Издание «Известия» за день до анонса раскрыло подробности о смартфоне ТайгаФон или TaigaPhone от российской группы компаний InfoWatch, которую возглавляет Наталья Касперская. Презентация назначена на 22 сентября в рамках X Международной конференции Business Information Security Summit.





Напомним, над смартфоном TaigaPhone или «Тайгафон» работает российская компания «Тайга систем», 99% которой принадлежит Наталье Касперской. Главной особенностью устройства стала защищенность и способность противостоять кибершпионажу. По словам сооснователя «Тайга систем», TaigaPhone - это полностью собственная разработка компании, включая дизайн и схемотехнику, а не готовое решение, купленное на стороне.

TaigaPhone ориентирован на корпоративных пользователей. На нем используется фирменная прошивка Taiga на основе модифицированной версии Android, совместимая с системой защиты от утечек информации Taiga DLP. Она позволяет настраивать политику конфиденциальности как для каждого телефона в отдельности, так и сразу для всех таких смартфонов в компании. Кроме того, местоположение каждого такого смартфона постоянно отслеживается. На случай утери или кражи доступна функция удаленной очистки памяти.

Что касается аппаратных характеристик, то они довольно просты. ТайгаФон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 8 и 4 Мп, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 1900 мАч. Предусмотрены разъемы microUSB и 3,5-мм для наушников.

По словам представителя InfoWatch, цена ТайгаФона составит от 12 до 15 тысяч рублей.