Стартовали продажи LG Q6 в России

Компания LG Electronics сообщила о начале продаж смартфона LG Q6 в России. Он также известен как LG G6 Mini или упрощенная мини-версия флагманского LG G6.





Ранее на российском рынке стартовали продажи самой бюджетной версии смартфона LG Q6 — LG Q6α. Новинка отличается от LG Q6α наличием NFC с поддержкой бесконтактной оплаты Android Pay. Кроме того, аппарат имеет больший объем памяти — 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной.





LG Q6 унаследовал ряд особенностей флагмана, но при этом относится к среднему классу, лишившись сканера отпечатков пальцев, двойной камеры и топового процессора. К LG Q6 перешла главная изюминка LG G6 — дисплей FullVision практически во всю переднюю панель, хоть и немного меньшей диагонали.

Смартфон заключен в алюминиевый корпус, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением Full HD+(2160 x 1080 пикселей, 442ppi) и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 435.

Что касается памяти, то предусмотрено три версии смартфона — LG Q6α с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, просто Q6 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также Q6+ с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS и ГЛОНАСС, NFC и FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Размеры составляют 142,5 x 69,3 x 8,1 мм, а вес — 149 граммов.

LG Q6 предлагается в черном и золотистом вариантах расцветки. Рекомендованная розничная цена составляет 19 990 рублей.