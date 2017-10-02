Huawei представила безрамочный Nova 2i с четырьмя камерами

Без особого шума компания Huawei представила смартфон Nova 2i. Судя по всему, это международная версия безрамочного смартфона Maimang 6 с двумя двойными камерами, который на прошлой неделе дебютировал в Китае.


Смартфон получил 5,9-дюймовый дисплеей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9. Он оснащается основной камерой 16+2 Мп и фронтальной камерой 13+2 Мп, обе оборудованы вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3340 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Сроки выхода и цена за пределами Китая пока не объявлены.

Источник
Huawei
Теги
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