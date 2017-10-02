OnePlus 5T отменен в пользу OnePlus 6

Компания OnePlus отменила выпуск обновленного флагманского смартфона OnePlus 5T. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidMarvel со ссылкой на некие "достоверные" источники.





Смартфон OnePlus 5 был представлен в июне 2017 года. Апдейт в виде OnePlus 5T ожидался до конца года, он должен был получить улучшенную аппаратную платформу и защиту от воды. Тем не менее, OnePlus отменила эти планы.

По данным источника, компания вместо этого собирается выпустить OnePlus 6 в начале 2018 года. Как ожидается, смартфон получит дисплей практически во всю переднюю панель с тонкими рамками диагональю 6 дюймов и разрешением QuadHD, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.