Samsung Galaxy S9 показался на рендерах и видео

Ресурс 91mobiles опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S9, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.





Как видно на рендерах, дизайн у Galaxy S9 схож с Galaxy S8, за исключением одного заметного отличия. Сканер отпечатков пальцев тоже переместился ниже камеры, что должно решить проблему с загрязнением объектива.

Отметим, что у Galaxy S8 расположенный справа от камеры сканер приводил в тому, что пользователи пачкали объектив. Вполне закономерно, что держа смартфон обычным способом и глядя на его экран, пользователь будет вслепую нащупывать сканер и попадать на объектив, пачкая стекло. Производитель для решения этой проблемы советует почаще чистить объектив.

По данным источника, смартфон получит диагональ дисплея 5,65 дюйма. Общие габариты составят 147,6 x 68,7 x 8,4 мм. На рендерах отображена одинарная основная камера, а двойная ожидается у старшей модели, Galaxy S9+.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ станут первыми и на некоторое время единственными смартфонами на базе 10-нанометрового Qualcomm Snapdragon 845. Первая партия нового чипа будет использована в Galaxy S9 для США, а для остальных регионов в основу Galaxy S9 ляжет фирменный 10-нанометровый Exynos 9810.

Помимо дисплея большего размера версия Galaxy S9+ также получит больше оперативной памяти — 6 ГБ против 4 ГБ у Galaxy S9, а также двойную основную камеру как у Galaxy Note 8. Обе модели оснащаются 64 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карточек microSD и сохранят 3,5-мм аудиоразъем. Также отмечаются стереодинамики AKG. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Предположительно, Samsung уже начала массовое производство Galaxy S9 и Galaxy S9+. Первый их показ ожидается на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе. Официальное пресс-мероприятие по запуску Galaxy S9 и Galaxy S9+ по-прежнему запланировано на март 2018 года, продолжая традицию Galaxy S8 и S8+.