Пользователи iPhone X жалуются на проблемы с Face ID для семейных покупок

Пользователи флагманского смартфона iPhone X обнаружили еще одну неприятную проблему — они не могут использовать технологию распознавания лица Face ID для одобрения семейных покупок.





Как сообщают пользователи, они не могут активировать Face ID для подтверждения покупок и им приходится «по старинке» вручную вводить пароль. В iPhone 8 и более ранних версиях для этого можно использовать сканер отпечатков пальцев Touch ID, но в iPhone X он отсутствует.

Напомним, в iOS пользователи могут контролировать покупки детей, что позволяет избежать трат на важные с точки зрения ребенка приобретения, не вписывающиеся в бюджет родителей. При использовании функций «Попросить купить» и Семейный доступ каждый раз, когда ребенок инициирует новую покупку или бесплатную загрузку, организатору семейного доступа отправляется запрос. Родитель может просмотреть продукт и одобрить покупку или отклонить запрос.