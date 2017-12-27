В сеть утекли планы Huawei по смартфонам на 2018 год

В сети появилась информация о планах по выпуску смартфонов компании Huawei на 2018 год. Роадмапом поделился израильских ресурс Gadgety, добывший его на брифинге с топ-менеджером одного из дистрибьютеров на Ближнем Востоке.


В первом квартале к выпуску запланированы модели под кодовыми именами Maya, Salina и Honor 1, более широкий выпуск Mate 10 Pro и Mate 10 Lite. Также в первом квартале увидят свет фитнес-браслет Honor A2, весы Huawei Scale, VR-камера Huawei 360 Camera и беспроводной роутер Huawei B618.

Во втором квартале запланирован запуск новых флагманов P-серии — базового P20, P20 Plus и P20 Lite. Также на второй, третий и четвертый квартал запланирован выход по одной модели Honor 2, Honor 3 и Honor 4, соотвественно. В последнем квартале также ожидается обновление флагманских Mate Pro и Mate Lite.

Источник
Gadgety
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смартфон ANDROID Huawei 2018 Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Lite

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