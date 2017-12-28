Смартфон ZTE Blade A520C вышел в России

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о старте продаж смартфона ZTE Blade A520C. Это недорогая модель, она предлагается по рекомендованной розничной цене 6 990 рублей.





ZTE Blade A520C оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm на базе ARM Cortex-A7, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD с максимальным объёмом 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2400 мАч функцию быстрой зарядки Quick Charge 2.0. Заявленное время автономной работы достигает 16 часов в режиме разговора.





Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами и сетями LTE, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС. Смартфон базируется на современной ОС Android 7.1 Nougat с оболочкой MiFavor 4.2 UI.