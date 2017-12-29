6-дюймовый смартфон Sony Xperia XA2 Ultra и Xperia L2 подтверждены регуляторами

Компания Sony Mobile готовит к выпуску смартфоны Xperia XA2 Ultra и Xperia L2. Модели с такими названиями засветились на сайтах телеком-регуляторов Малайзии и Тайланда.

Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra с модельными номерами H4213 и H4233 ранее также был обнаружен в базе данных бенчмарка GFXBench. Он получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Про Xperia L2 (H4311, H4331) известно куда меньше — дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), поддержка Bluetooth 4.2 и операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Дебют Sony Xperia XA2 Ultra и Xperia L2 ожидается на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.

Источник
NBTC Thailand
Теги
смартфон ANDROID SONY

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