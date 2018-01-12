Смартфон Meizu M6S показался на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось небольшое видео, на котором, предположительно, демонстрируется готовящийся к выпуску смартфон Meizu mBlu S6, также известный как Meizu M6S.





Видео подтверждает безрамочный дизайн смартфона, о котором говорили более ранние слухи. По предварительной информации, mBlu S6 представляет собой бюджетный смартфон с дисплеем почти во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9.

Он оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 5 и 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на торце, шестиядерным процессором Exynos 7872, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч.

Официальный дебют Meizu mBlu S6 или Meizu M6S ожидается 17 января 2018 года.