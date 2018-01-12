Смартфон Meizu M6S показался на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось небольшое видео, на котором, предположительно, демонстрируется готовящийся к выпуску смартфон Meizu mBlu S6, также известный как Meizu M6S.


Видео подтверждает безрамочный дизайн смартфона, о котором говорили более ранние слухи. По предварительной информации, mBlu S6 представляет собой бюджетный смартфон с дисплеем почти во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9.

Он оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 5 и 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на торце, шестиядерным процессором Exynos 7872, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч.

Официальный дебют Meizu mBlu S6 или Meizu M6S ожидается 17 января 2018 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu M6S

Комментарии

Материалы по теме

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля 2017

Meizu M6 Note представлен официально

23 августа 2017

Meizu выпустила M5c дешевле 9 тысяч рублей

8 июня 2017

Meizu назвала M5c своим самым доступным смартфоном

23 мая 2017

Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей

29 августа 2017

Металлический Meizu M5 Note поступил в продажу в России

18 апреля 2017
Из рубрикиТелефоны
Проверено: правда ли, что новая iOS замедляет старые iPhone?
Первый рендер флагманского смартфона LG G7 засветился в сети
Цифра дня: Сколько смартфонов продали в России за год?

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 125
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46