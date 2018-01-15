Объявлены цены на смартфоны Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2

На выставке CES 2018, которая прошла с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Sony Mobile представила три новых смартфона — Xperia XA2 и XA2 Ultra среднего уровня, а также бюджетник Xperia L2. Во время анонса компания не назвала рекомендованных цен, а теперь смартфоны появились в предзаказе у американского ритейлера Best Buy и британского Clove, рассекретив стоимость.

Итак, Sony Xperia XA2 доступен для заказа по цене 350 долларов США, Xperia XA2 Ultra — 450 долларов, а Xperia L2 — 250 долларов. Старт продаж смартфонов ожидается в конце января - начале февраля 2018 года.

Смартфон Sony Xperia XA2 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной и 23-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки QuickCharge 3.0.

Sony Xperia XA2 Ultra отличается диагональю в 6 дюймов, селфи-камерой 8+16 Мп 4 ГБ оперативной памяти и дополнительной опцией с 64 ГБ на накопителе, аккумулятором на 3580 мАч. Если Xperia XA2 в предусмотрена гибридная поддержка двух SIM-карт, то у XA2 Ultra имеется отдельный слот для карточек памяти microSD, в дополнение к двум SIM.

Sony Xperia L2 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч.

Смартфоны Xperia XA2 и XA2 Ultra работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo, а Xperia L2 — Android 7.1.1 Nougat.