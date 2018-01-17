Безрамочные смартфоны Moto G6, Moto G6 Plus и Moto G6 Play показались на рендере

В сети появились подробности о характеристиках и рендеры готовящихся к выпуску смартфонов Moto G6, Moto G6 Plus и Moto G6 Play пока не представленных производителем официально. Информацией поделился профильный ресурс Droid-life.


Как и другие представители линейки Motorola 2018 года, Moto G6, Moto G6 Plus и Moto G6 Play получили безрамочный дизайн. Если у Moto X5 имеется вырез для селфи-камеры и датчиков как у iPhone X, а Moto Z3 отличается изогнутым с двух сторон дисплеем, как у флагманов Samsung Galaxy S8 и S8+, то у серии Moto G6 такие изыски отсутствуют.


Moto G6 получил 5,7-дюймовым дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Moto G6 Play отличается разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), а у Moto G6 Plus диагональ 5,93 дюйма и разрешение Full HD+. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, основная — двойная 12+5 Мп.


Аппаратной основой Moto G6 стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Moto G6 Plus базируется на Snapdragon 630, есть дополнительная опция с 6 ГБ оперативной памяти. Имеется сканер отпечатков пальцев.

Moto G6 Play получил ёмкий аккумулятор на 4000 мАч, а Moto G6 и G6 Plus — 3000 и 3200 мАч, соотвественно. Ориентировочная цена для Moto G6 и Moto G6 Plus составляет 240 и 330 долларов США, соотвественно.

Официальный дебют Moto G6, Moto G6 Plus и Moto G6 Play может состояться на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Источник
Droid-life
Теги
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