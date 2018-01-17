Безрамочный смартфон Moto Z3 получил изогнутый дисплей

В сети появились подробности о характеристиках и рендеры готовящихся к выпуску смартфонов Moto Z3 и Z3 Play, пока не представленных производителем официально. Информацией поделился профильный ресурс Droid-life.





Как и другие представители линейки Motorola 2018 года, Moto Z3 и Z3 Play получили безрамочный дизайн. Если у Moto X5 имеется вырез для селфи-камеры и датчиков как у iPhone X, то здесь он отсутствует. Судя по изображению, Moto Z3 отличается изогнутым с двух сторон дисплеем, как у флагманов Samsung Galaxy S8 и S8+. Экран Moto Z3 Play производит впечатление плоского.





Смартфоны оснащены 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9 и топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845. Прочие характеристики пока неизвестны.