Безрамочный смартфон Moto Z3 получил изогнутый дисплей

В сети появились подробности о характеристиках и рендеры готовящихся к выпуску смартфонов Moto Z3 и Z3 Play, пока не представленных производителем официально. Информацией поделился профильный ресурс Droid-life.


Как и другие представители линейки Motorola 2018 года, Moto Z3 и Z3 Play получили безрамочный дизайн. Если у Moto X5 имеется вырез для селфи-камеры и датчиков как у iPhone X, то здесь он отсутствует. Судя по изображению, Moto Z3 отличается изогнутым с двух сторон дисплеем, как у флагманов Samsung Galaxy S8 и S8+. Экран Moto Z3 Play производит впечатление плоского.


Смартфоны оснащены 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9 и топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845. Прочие характеристики пока неизвестны.

Источник
Droid-life
Теги
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