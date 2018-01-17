Долгоиграющий смартфон ZTE Blade A330 оценен дешевле 6 тысяч рублей

Компания ZTE сообщила о скором начале продаж в России бюджетного смартфона ZTE Blade A330. Его главной особенностью стала ёмкая батарея, которая позволяет работать до 40 дней в режиме ожидания и до 20 часов во время разговора.





Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480х854 пикселей, камерами на 5 и 2 Мп, четырехъядерным процессором ARM Cortex A7, 1 Б оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширениям карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч. Поддерживается две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 g/b/n), Bluetooth 4.1 и FM-радио, GPS и ГЛОНАСС.

Blade A330 способен работать в качестве внешнего аккумулятора, также можно подключить к нему кардридер, внешний жесткий диск, клавиатуру, мышь или игровой джойстик. Размеры составляют 145 х 72 х 9,9 мм. Смартфон работает под операционной системой Android 7.1 Nougat.

Смартфон ZTE Blade A330 появится в продаже в конце января 2018 года по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей.