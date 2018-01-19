Apple пообещала закрыть способ убить iPhone одним сообщением

Компания Apple выпустит на следующей неделе обновление ПО, которое закроет найденный на днях новый способ привести в нерабочее состояние iPhone или iPad, буквально, одним сообщением. Об этом сообщил профильный ресурс MacRumors со ссылкой на слова представителя Apple.





С большой вероятностью речь идет о iOS 11.2.5, которая сейчас находится на завершающей стадии бета-тестирования. По крайней мере, в шестой бета-версии, выпущенной для разработчиков 17 января, «убийственная» ссылка уже не работает. На следующей неделе ожидается выход финальных версий iOS 11.2.5, macOS High Sierra 10.13.3, watchOS 4.2.2 и tvOS 11.2.5.

Напомним, «убийственное» сообщение включает ссылку на Github и приводит к сбою в Messages, создавая проблемы как на iOS-гаджетах, так и на Mac. Даже получение такой ссылки, без открытия пользователем, приводит к проблемам из-за функции предпросмотра в Messages. Впрочем, как показали тесты, баг срабатывает не всегда и не во всех случаях. Иногда iPhone и iPad полностью зависают, иногда Safari зависает, иногда сбоит только Messages.