Прочный смартфон LG X4+ представлен официально

Компания LG Electronics представила в Корее новый смартфон начального уровня серии X. Модель LG X4+ может похвастаться повышенной прочностью, а также специальным 32-битным ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) для поддержки звука с частотой дискретизации до 192 кГц.





LG X4+ соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810G, что делает его устойчивым к вибрациям, высоким и низким температурам, резким перепадам температур и влажности.

Смартфон оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 5 и 13 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, NFC и FM-радио, есть 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 148,6 x 75,1 x 8,6 мм, а вес — 172,3 грамма.

Смартфон LG X4+ поступит в продажу в конце января по цене около 282 долларов США.