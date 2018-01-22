Появился способ бесплатно поменять iPhone 6 Plus на новую модель

У Apple кончились iPhone 6 Plus на замену. Теперь официальные сервис-центры вместо сломанного аппарата выдают iPhone 6s Plus.

Apple разослала в авторизованные сервис-центры указание выдавать вместо сломанных iPhone 6 Plus (вышли в 2015 году) более новую модель — 6s Plus (2016 год). «Аттракцион невиданной щедрости» связан с увеличением числа обращений пользователей — запасы подменных 6 Plus просто иссякли, а чтобы вновь запустить их производство, необходимо время. «Апгрейд» получат и те, кто обратится в сервис-центр за платной негарантийной заменой сломанного (разбитого, утопленного) смартфона — у Apple есть такая услуга, она стоит около половины цены устройства.

iPhone 6s Plus
iPhone 6s Plus

Apple извинилась за намеренное замедление старых iPhone

Замена неремонтопригодных iPhone всех версий шла своим чередом до недавнего времени. В конце прошлого года Apple признала, что замедляет работу смартфонов с сильно «постаревшими» аккумуляторами, которые уже не способны выдавать нужный ток для работы процессора в полную силу. Компания объяснила, что до введения этой функции смартфоны просто отключались в самый неподходящий момент, даже если индикатор заряда был далёк от нуля. Вероятно, что после этого откровения резко возросло число желающих заменить «батарею, из-за которой iPhone тормозит». Когда запасные аккумуляторы кончились, пользователям стали выдавать новые смартфоны. Теперь же иссякли и они.

В «мирное время» полной замене по гарантии подлежат Айфоны с серьезным поломками вроде неисправности модуля связи, основной платы или модуля Lightning.

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