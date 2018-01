Появился способ бесплатно поменять iPhone 6 Plus на новую модель

У Apple кончились iPhone 6 Plus на замену. Теперь официальные сервис-центры вместо сломанного аппарата выдают iPhone 6s Plus.

Apple разослала в авторизованные сервис-центры указание выдавать вместо сломанных iPhone 6 Plus (вышли в 2015 году) более новую модель — 6s Plus (2016 год). «Аттракцион невиданной щедрости» связан с увеличением числа обращений пользователей — запасы подменных 6 Plus просто иссякли, а чтобы вновь запустить их производство, необходимо время. «Апгрейд» получат и те, кто обратится в сервис-центр за платной негарантийной заменой сломанного (разбитого, утопленного) смартфона — у Apple есть такая услуга, она стоит около половины цены устройства.



iPhone 6s Plus

Замена неремонтопригодных iPhone всех версий шла своим чередом до недавнего времени. В конце прошлого года Apple признала, что замедляет работу смартфонов с сильно «постаревшими» аккумуляторами, которые уже не способны выдавать нужный ток для работы процессора в полную силу. Компания объяснила, что до введения этой функции смартфоны просто отключались в самый неподходящий момент, даже если индикатор заряда был далёк от нуля. Вероятно, что после этого откровения резко возросло число желающих заменить «батарею, из-за которой iPhone тормозит». Когда запасные аккумуляторы кончились, пользователям стали выдавать новые смартфоны. Теперь же иссякли и они.

В «мирное время» полной замене по гарантии подлежат Айфоны с серьезным поломками вроде неисправности модуля связи, основной платы или модуля Lightning.