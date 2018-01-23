Европейский LG G6 обновится до Android 8.0 Oreo до конца июня

Европейские пользователи прошлогоднего флагманского смартфона LG G6 начнут получать обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo до конца июня 2018 года.





В разделе поддержки на итальянском сайте компании LG Electronics отмечается срок релиза апдейта «первая половина 2018 года». В итальянском аккаунте LG в Twitter говорится о втором квартале. В любом случае, обновления стоит ожидать ранее июля.

Напомним, LG начала бета-тестирование апдейта до Android 8.0 Oreo для LG G6 в Китае в декабре 2017 года. Также производитель начал обновлять LG V30 в некоторых избранных регионах, включая родную Корею.