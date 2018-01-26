Смартфон Xiaomi Mi Max 3 засветился на фото

В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Max 3, который пока не был представлен официально. Фото опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.

Как ожидается, Xiaomi Mi Max 3 станет наследником прошлогоднего фаблета Xiaomi Mi Max 2 с 6,44-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, который дебютировал в мае 2017 года.

Фото показывают переднюю панель и верхней торец смартфона. Они подтверждают модный безрамочный дизайн с экраном с соотношением сторон 18:9, а также отсутсвие на верхней кромке 3,5-мм разъема для наушников, который имелся у предшественника. Согласно более ранним утечкам, смартфон также отличается от предшественника двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Xiaomi Mi Max 3 оснащается 6,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+12 Мп, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, процессором процессор Qualcomm Snapdragon 660 3 или 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 5500 мАч. Ориентировочная цена составляет от 233 до 249 долларов США.