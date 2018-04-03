Смартфону Nokia 9 обещают тройную камеру

Финский ресурс SuomiMobiili.fi опубликовал полученный по почте PDF, в котором опубликовано полное описание готовящегося к выпуску смартфона Nokia 9, пока не представленного HMD Global официально.


Согласно новым данным, смартфон сможет похвастаться безрамочным дизайном с встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой, керамической задней панелью с 18-каратной золотой отделкой, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP68, быстрой и беспроводной зарядкой.


Смартфон оснащается 6,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением QHD, 21-мегапиксельной фронтальной и тройной основной камерой с широкоформатным модулем ZEISS на 41 Мп, телефото-модулем ZEISS на 20 Мп и монохромным модулем на 9,7 Мп, а также ксеноновой и светодиодной вспышкой.

Аппаратной основой станет процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 Гб оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3900 мАч. Поддерживаются две SIN-карты, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, NFC GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C, но нет 3,5-мм разъёма для наушников. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 150,6 x 75,2 x 7,3 мм.

Источник
SuomiMobiili.fi
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 9

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