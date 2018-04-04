Apple готовит iPhone с бесконтактным управлением жестами

Компания Apple разрабатывает для будущих iPhone систему управления жестами, при которой пользователю не придётся касаться экрана. Также ведётся работа над моделями с изогнутыми дисплеями. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники.


Оба проекта пока находятся на ранней стадии разработки. Бесконтактная система управления жестами предусматривает движение пальцев близко к экрану без непосредственных нажатий для выполнения различных задач. Технология сможет учитывать среди прочего, и расстояние от экрана до пальца. До её внедрения в жизнь уйдёт около двух лет, если Apple решит продолжать развивать это направление.

Изогнутые дисплеи для iPhone будут отличаться от тех, что используются во флагманах Samsung. Экран будет постепенно загибаться от верха к низу смартфона, а не резко изгибаться на боковых кромках.

OLED-экран у iPhone X слегка изгибается в нижней части, но это, практически, незаметно. Выход iPhone с изогнутым дисплеем ожидается через два-три года.

Источник
Bloomberg
Теги
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