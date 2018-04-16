HMD назначила дебют Nokia X на 27 апреля

Компания HMD Global представит 27 апреля 2018 года в Китае смартфон под названием Nokia X. Об этом свидетельствуют цифровые рекламные постеры, замеченные в Китае.

По предварительным данным, Nokia X представляет собой смартфон среднего уровня в тонком корпусе. Точные параметры модели пока неизвестны.

Интересно, что в 2014 году Nokia X (обзор) стал первым смартфоном Nokia на базе операционной системы Android. Правда, Android там был замаскирован и довольно сильно стилизован под Windows Phone.

Источник
ITHome
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia X

Комментарии

Материалы по теме

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта

Помощневший Nokia 8 вышел в Европе

13 октября 2017

Стеклянный Nokia 7 представлен официально

19 октября 2017

Ультрабюджетный Nokia 2 представлен официально

31 октября 2017

Ультрабюджетный смартфон Nokia 2 вышел в России

9 ноября 2017

Флагманский Nokia 8 представлен официально

16 августа 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Смартфоны Moto E5 показались на качественных рендерах
Смартфоны OnePlus 5 и 5T начали обновлять до Android 8.1 Oreo
Китайцы рассекретили характеристики смартфона Huawei Honor 10

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 81
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 52
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Подходящие модели на Price.ru
Nokia X