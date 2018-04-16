HMD назначила дебют Nokia X на 27 апреля

Компания HMD Global представит 27 апреля 2018 года в Китае смартфон под названием Nokia X. Об этом свидетельствуют цифровые рекламные постеры, замеченные в Китае.

По предварительным данным, Nokia X представляет собой смартфон среднего уровня в тонком корпусе. Точные параметры модели пока неизвестны.

Интересно, что в 2014 году Nokia X (обзор) стал первым смартфоном Nokia на базе операционной системы Android. Правда, Android там был замаскирован и довольно сильно стилизован под Windows Phone.