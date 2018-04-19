Apple представит пару 6,1-дюймовых iPhone в 2018 году

Компания Apple может представить в 2018 году не одну модель 6,1-дюймового iPhone с LCD-дисплеем, а сразу две. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей.





Первая вариация получит один слот для SIM-карт, а вторая — два слота для SIM-карт. Двухсимочная версия оценивается Минг-Чи Куо от 650 до 750 долларов, а односимочная — от 550 до 650 долларов.

Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.

Также слухи предполагают возможность выпуска второго поколения iPhone SE с беспроводной зарядкой. Его дебют может состояться раньше, летом 2018 года.