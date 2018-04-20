Флагманский смартфон LG V40 дебютирует в конце лета

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о готовящихся к выпуску смартфонах LG серии V.



LG V30

По данным источника, модель LG V35 ThinQ под кодовым названием Emma выйдет примерно в то же время, что и LG G7 ThinQ (кодовые названия Neo/Judy). Плюс к этому в конце лета или начале осени 2018 года ожидается дебют LG V40 под кодовым названием Storm. Возможно, анонс будет приурочен к выставке IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Относительно LG V40 пока лишь предполагается топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 и дисплей с вырезом в стиле iPhone X.

Напомним, компания LG Electronics уже представила на февральской выставке MWC 2018 смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции. Как ожидается, LG V35 получит возможности искусственного интеллекта ThinQ и обновлённую аппаратную платформу.

LG V35 ThinQ оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, как у V30S. При этом селфи-камера стала широкоформатной 13-мегапиксельной с апертурой f/1.9. Основная двойная камера сочетает два 16 Мп сенсора. Также обещан Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь).