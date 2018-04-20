Флагманский смартфон LG V40 дебютирует в конце лета

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о готовящихся к выпуску смартфонах LG серии V.

LG V30
LG V30

По данным источника, модель LG V35 ThinQ под кодовым названием Emma выйдет примерно в то же время, что и LG G7 ThinQ (кодовые названия Neo/Judy). Плюс к этому в конце лета или начале осени 2018 года ожидается дебют LG V40 под кодовым названием Storm. Возможно, анонс будет приурочен к выставке IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Относительно LG V40 пока лишь предполагается топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 и дисплей с вырезом в стиле iPhone X.

Напомним, компания LG Electronics уже представила на февральской выставке MWC 2018 смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции. Как ожидается, LG V35 получит возможности искусственного интеллекта ThinQ и обновлённую аппаратную платформу.

LG V35 ThinQ оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, как у V30S. При этом селфи-камера стала широкоформатной 13-мегапиксельной с апертурой f/1.9. Основная двойная камера сочетает два 16 Мп сенсора. Также обещан Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь).

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID LG LG V35 ThinQ

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля 2017

5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

17 июля 2017

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

LG V30 представлен официально

31 августа 2017

LG выпускает антикомариный смартфон K7i

28 сентября 2017

LG добавила флагманскому смартфону V30S искусственный интеллект

25 февраля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
iPhone 5s сможет обновиться до iOS 12
Google готовит новый Chat и прекращает разработку Allo
Смартфон Huawei Y9 2018 с четырьмя камерами вышел в России

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 89
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 64
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 54
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 44