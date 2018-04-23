Китайцы показали бюджетный смартфон Xiaomi Redmi S2

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi Redmi S2, пока не представленный производителем официально.


Модель с номером M1803E6E оснащается 5,99-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели двойной основной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой стал Qualcomm Snapdragon 625, 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3080 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.

Официальный дебют Xiaomi Redmi S2 ожидается в среду, 25 апреля 2018 года, одновременно с флагманским Xiaomi Mi 6X. Смартфон будет доступен в чёрном, золотисто-розовом, золотистом, белом, синем, красном, розовом, сером и серебристом цветовых вариантах.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi TENAA

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