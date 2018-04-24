Смартфон Samsung Galaxy A6+ показался на рендерах

В сети появились новые рендеры готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A6 Plus, который пока не был представлены официально. Их опубликовал голландский ресурс TechTastic.


На рендерах смартфон показан в синем и золотистом цветовых вариантах. Изображения подтверждают безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой.



Согласно более ранним слухам, выпуск Samsung Galaxy A6 и A6 Plus ожидается в ближайшие месяцы. Это смартфоны среднего уровня, старшая модель получила двойную основную камеру, а младшая — обычную одинарную. Под камерой расположен сканер отпечатков пальцев. Galaxy A6 оснащается 5,6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18,5:9, процессором Exynos 7870 и 3 и ГБ оперативной памяти. Galaxy A6 Plus станет обладателем 6-дюймового дисплея, процессора Qualcomm Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти.

Размеры составляют 149,9 x 71,5 x 7,8 мм и 160,2 x 76,2 x 8,3 мм, соотвественно. Оба смартфона получили разъём microUSB вместо более современного USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Источник
TechTastic
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