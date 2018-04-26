Наследник iPhone SE показался на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось небольшое видео, предположительно демонстрирующее второе поколение iPhone SE, пока не представленное Apple официально.

Конечно, к ролику стоит отнестись со здоровой долей скептицизма, тем не менее он даёт нам представление о возможном дизайне будущей новинки Apple.

На видео показан смартфон со стеклянной задней панелью, что позволяет надеяться на возможность беспроводной зарядки. В оригинальном iPhone SE задняя панель почти полностью алюминиевая, только небольшие стеклянные полосы расположены сверху и снизу. Также можно отметить сохранившийся 3,5-мм разъём для наушников.

Согласно более ранним утечкам, так называемый iPhone SE 2 не унаследует безрамочный дизайн iPhone X, а сохранит сходный с оригинальным iPhone SE внешний вид с металлическими задней панелью и боковой рамкой, существенными полосами над и под дисплеем, а также фирменной домашней кнопкой.

Основным внешним отличием станет увеличенный до 4,2 дюйма в диагонали экран. При этом есть вероятность, что габариты останутся прежними за счет слегка уменьшенных рамок вокруг дисплея. В основу ляжет процессор A10 Fusion, как у iPhone 7 и 7 Plus. Он на 40% быстрее A9 в оригинальном iPhone SE. Опции памяти сохранятся — 2 ГБ оперативной с 32 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон также получит возможность беспроводной зарядки, а вот функции 3D Touch с распознаванием силы нажатия для него не предусмотрено.

Источник
Weibo
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone SE iPhone SE 2

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