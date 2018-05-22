HTC рассекретила цену флагманского U12+

На сайте компании HTC были замечены странички с описанием и ценой готовящегося к выпуску флагманского смартфона HTC U12+, пока не представленного производителем официально. Такие подробности в открытом доступе первым заметил Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture. Информацию быстро убрали из сети, но её уже успели растиражировать.


В Китае стоимость HTC U12+ составит 5888 юаней, это около 920 долларов США, за версию 6+128 ГБ. В европейском онлайн-магазине HTC U12+ оценен в 699 фунтов стерлингов за версию с 64 ГБ.


По предварительным данным, смартфон получит 6-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также пару 8-мегапиксельных селфи-камер, как у HTC U11 EYEs, и пару модулей основной камеры на 16 Мп и 12 Мп UltraPixel.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения карточками microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Также отмечаются функция разблокировки смартфона по лицу, защита от воды и пыли на уровне IP68, интерфейс с сенсорной кромкой Edge Sense 2.0, операционная система Android 8.0 Oreo и оболочка Sense 10, версии с двумя или одной SIM-картами.

Размеры составляют 156,6 х 73,9 х 8,7-9,7 мм, а вес — 188 граммов. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.

Компания HTC уже назвала дату анонса своего следующего смартфона. Мероприятие назначено на 23 мая 2018 года.

Источник
Roland Quandt
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC U12+

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