Стали известны цены на юбилейный флагман Xiaomi Mi 8

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Xiaomi Mi 8, пока не представленном производителем официально.







Одно из изображений подтверждает 6,01-дюймовый дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев, 3D-распознавания лица и функции на базе искусственного интеллекта, камеру с 2-кратным оптическим зумом, а также процессор Qualcomm Snapdragon 845. Предусмотрено две вариации — с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 2799 юаней, то есть около 439 долларов США, и 8+128 ГБ за 3199 юаней или 502 доллара США.





Второе изображение сообщает о четырёх опциях памяти по немного другим ценам — 6+64 ГБ за 3599 юаней (~$564), 8+128 ГБ за 4099 юаней (~$643), 8+256 ГБ за 4499 юаней (~$706) и 8+256 ГБ за 4899 юаней (~$768). Правда, относительно него глава Xiaomi уже высказался, что это фейк.

Напомним, дебют Xiaomi Mi 8 ожидается на мероприятии 31 мая в Шеньчжене, приуроченном к восьмой годовщине с момента основания компании в 2010 году. Согласно более ранним утечкам, он получит название Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition.