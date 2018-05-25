Бюджетный безрамочный смартфон Meizu M6T показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Meizu M6T, пока не представленного производителем официально.


Модель также упоминалась в более ранних утечках как Meizu E6T и 6T. Фото подтверждают наличие двойной камеры и сканера отпечатков пальцев на задней панели. По данным источника, смартфон выйдет в как минимум в чёрном, золотистом и красном цветовых вариантах. Ориентировочная цена на него составляет 150 долларов США. 


По предварительным данным, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+2 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, вероятнее всего MediaTek MT6750, 2,3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32, или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3230 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2.

Официальный дебют ожидается 29 мая 2018 года, компания уже разослала приглашения журналистам на мероприятие.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu 6T

Комментарии

Материалы по теме

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля 2017

Meizu M6 Note представлен официально

23 августа 2017

Meizu выпустила M5c дешевле 9 тысяч рублей

8 июня 2017

Безрамочный смартфон Meizu E3 получил двойную камеру 12+20 Мп

21 марта

Безрамочный смартфон Meizu M6s получил боковой сканер отпечатков пальцев

17 января

Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей

29 августа 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
«Скорость — это не главное». Samsung потроллил OnePlus 6 в видео и рассказал, почему Galaxy A8+ лучше
Huawei запрещает энтузиастам ставить неофициальные прошивки в свои смартфоны
LG G6 начал обновляться до Android 8.0 Oreo в Европе

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 104
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 68
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 62
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 47