Бюджетный безрамочный смартфон Meizu M6T показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Meizu M6T, пока не представленного производителем официально.





Модель также упоминалась в более ранних утечках как Meizu E6T и 6T. Фото подтверждают наличие двойной камеры и сканера отпечатков пальцев на задней панели. По данным источника, смартфон выйдет в как минимум в чёрном, золотистом и красном цветовых вариантах. Ориентировочная цена на него составляет 150 долларов США.





По предварительным данным, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+2 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, вероятнее всего MediaTek MT6750, 2,3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32, или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3230 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2.

Официальный дебют ожидается 29 мая 2018 года, компания уже разослала приглашения журналистам на мероприятие.