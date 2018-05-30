Безрамочный смартфон LG V35 ThinQ представлен официально

Компания LG Electronics представила смартфон LG V35 ThinQ. Этот безрамочный смартфон получил обновлённую аппаратную платформу и возможности искусственного интеллекта ThinQ как у LG V30S ThinQ, дебютировавшего весной.


LG V35 ThinQ оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, селфи-камерой на 8 Мп и основной камерой на два 16 Мп сенсора как у LG G7ThinQ. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.


Поддерживаются LTE-A, Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac), Bluetooth 5.0, NFC и FM-радио, есть порт USB Type-C. За качество звука отвечает Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь).


LG V35 ThinQ получил защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, защиту от воды и пыли на уровне рейтинга IP68, по устойчивости к суровым внешним условиям он соответсвует американскому военному стандарту MIL-STD 810G. Размеры составляют 151,7 x 75,4 x 7,3 мм, а вес — 157 граммов.

Смартфон LG V35 ThinQ начнёт появляться в продаже в Америках в июне, а затем в ограниченном числе регионов Азии, Среднего и Ближнего Востока, а также Африки. Рекомендованная цена пока не объявлена.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID LG LG V35 ThinQ

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