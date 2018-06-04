Возрождённый телефон-банан Nokia 8110 из «Матрицы» выходит в продажу

Телефон Nokia 8110 4G начал поступать в продажу. Напомним, изначально HMD Global представила переизданную версию легендарного телефона-банана Nokia 8110 в феврале на выставке MWC 2018.


Оригинальный Nokia 8110 вышел в далеком 1997 году, был выполнен в виде необычного слайдера изогнутой формы, за что и получил прозвище «банан». Именно этот телефон использовали в культовом фильме «Матрица».



Примечательно, что новый Nokia 8110 4G перенял дизайн изогнутого слайдера, но не премиальность. Он представляет собой бюджетный телефон с рекомендованной розничной ценой 79 евро в веселенькой расцветке, который совершенно дико смотрелся бы в руках избранного-хакера Нео.


Первым регионом, где можно купить Nokia 8110 4G стал Сингапур. Там телефон доступен у ритейлера Lazada примерно за 73 доллара США. В Европе на момент написания новости принимаются предварительные заказы. Так, в Amazon в Великобритании его можно заказать за 78,56 фунтов стерлингов, а в Франции, Италии, Испании и Германии — от 89 до 91 евро. Поставки должны начаться с 4 июля 2018 года. Доступны обе цветовые версии — чёрная и жёлтая.

Источник
Lazada
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