Смартфон Google Pixel 3 XL с «бровью» показался на живых фото

В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Pixel 3 XL от компании Google, анонс которого ожидается осенью. Фото поделился хорошо зарекомендовавший себя пользователь сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

Фотографии подтвердили более ранние слухи о безрамочном дизайне с вырезом экрана, стеклянными панелями, двойной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Смартфон на фото оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается отсутствие 3,5-мм разъёма для наушников и наличие порта USB Type-C.


Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

Источник
XDA Developers
Теги
смартфон ANDROID Google Google Pixel 3 Pixel 3

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