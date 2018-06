Смартфон Samsung 2016 года обогнал по популярности iPhone 8 Plus и Galaxy S9 Plus

Смартфон Samsung 2016 года выпуска оказался на третьем месте по продажам в мире за первый квартал 2018 года. Об этом говорится в отчёте аналитической компании IHS Markit по международным поставкам смартфонов.





Первое и второе места заняли iPhone X и iPhone 8 с 12,7 и 8,5 млн, соотвественно. На третьем с 8,3 млн расположился как раз тот самый Samsung Galaxy Grand Prime Plus двухлетней давности. Четвёртое и пятое места заняли iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy S9 Plus с 8 и 7,4 млн, соответственно.



Galaxy Grand Prime Plus

Отметим, что Samsung Galaxy Grand Prime Plus, выпущенный в ноябре 2016 года, относится к смартфонам начального уровня, тогда как остальные пять самых популярных смартфонов — высококлассные и дорогие модели. Интересно, что в прошлом году в аналогичном квартале Galaxy Grand Prime Plus тоже занимал третье места, уступая лишь iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а с учётом целого 2017 года, так вообще был вторым по продажам.