Рассекречены характеристики флагманского Sony Xperia XZ3

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Sony Xperia XZ3, пока не представленном производителем официально. Скриншот с подробным списком характеристик опубликовал профильный японский ресурс SumahoInfo.


По данным источника, Sony Xperia XZ3 станет небольшим обновлением по сравнению с Xperia XZ2, вышедшим в весной. Он не только получит двойную камеру как у Xperia XZ2 Premium, а не одинарную как у Xperia XZ2. Фронтальная камера тоже станет как у Xperia XZ2 Premium. Также вырастет объём памяти и слегка увеличится ёмкость батареи по сравнению с Xperia XZ2

Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 19+12 Мп, 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3240 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют Sony Xperia XZ3 ожидается на выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Источник
SumahoInfo
Теги
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