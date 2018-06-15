Xiaomi Redmi 6 Pro, Mi Max 3 и Mi Pad 4 дебютируют вместе в июле

Компания Xiaomi готовится представить смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro, фаблет Mi Max 3 и планшет Mi Pad 4. Свидетельства об этом нашли журналисты ресурса MySmartPrice на фирменном китайском сайте.





Ранее Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, сообщил, что фаблет Mi Max 3 дебютирует в июле. Судя по всему, на этом же мероприятии будут представлены и Xiaomi Redmi 6 Pro с Mi Pad 4.

Относительно Xiaomi Redmi 6 Pro предварительно известно следующее. Это устройство среднего уровня с безрамочным дизайном с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой. Смартфон получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру 12+5 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 625, 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Xiaomi Mi Max 3 получит внушительный 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также он станет первым представителем серии с двойной камерой. Основная камера получит сенсор Sony IMX363 на 20 Мп в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S. Аппаратной основой станет новый процессор Qualcomm Snapdragon 710, уже появившийся в Xiaomi Mi 8 SE и Vivo Nex A. Будет доступно две опции оперативной памяти — 4 и 6 ГБ, а также 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Смартфон работает под управлением оболочки MIUI 10 на базе Android 8.1 Oreo.

Xiaomi Mi Pad 4 станет наследником планшета Mi Pad 3, который Xiaomi представила в апреле прошлого года. По слухам он получит процессор Qualcomm Snapdragon 660, экран с соотношением сторон 18:9, камеры на 13 и 5 Мп, а также аккумулятор на 6000 мАч.