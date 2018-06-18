Китайцы показали Samsung Galaxy S9 Plus Lite

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Samsung, пока не представленный производителем официально.





Смартфон с модельным номером SM-G8855 представляет собой слегка упрощённую вариацию флагманской линейки Galaxy S9. Он получил слегка увеличенный дисплей по сравнению с Galaxy S9+ — 6,28 дюйма в диагонали, с разрешением 2280 x 1080 пикселей, против 2960 x 1440 у флагмана, аккумулятор с увеличенной ёмкостью до 3700 мАч.

Двойная камера 24+16 Мп размешена не по центру, а в левом верхнем углу, как у iPhone X. В результате, сканер отпечатков пальцев оказался дальше от модуля камеру, что снижает риск запачкать объективы. Фронтальная камера получила разрешение 24 Мп. В основе лежит восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.