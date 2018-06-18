Швейцарский ритейлер открыл предзаказ на Xiaomi Mi A2

Смартфон Xiaomi Mi A2 пока ещё не был представлен официально, но уже появился в предварительном заказе у крупнейшего швейцарского онлайн-ритейлера Digitec.


Xiaomi Mi A2 представляет собой международную версию на базе Android One китайской модели Mi 6X, дебютировавшей в апреле этого года. По техническим характеристикам главное отличие сводится к Android One вместо фирменной оболочки MIUI.

У Digitec смартфон предлагается в трёх вариантах — чёрном, голубом и золотистом, с объёмом памяти 4+32 ГБ за $290/€250, 4+64 ГБ за $330/€285 и 6+128 ГБ за $370/€320. Продажи должны начаться 8 августа.

Смартфон заключён в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), основной двойной камерой 12+20 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп. В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Аккумулятор обладает ёмкостью 3010 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Источник
Digitec
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi A2

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