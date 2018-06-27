Новые мобильники Xiaomi получат название POCOPHONE

Китайская Xiaomi сейчас выпускает мобильные телефоны под марками Mi и Redmi. Как стало известно, компания регистрирует торговый знак для третьего бренда. Новый бренд называется POCOPHONE и первый смартфон с ним уже на подходе.





По данным источника, Xiaomi подала в Евросоюзе заявку на марку POCOPHONE в конце мая. Таким образом, велика вероятность выхода смартфонов PocoPhone в Европе.

Также отмечается о подготовке первого устройства под этим брендом. Смартфон с модельным номером M1805E10A недавно был сертифицирован Национальной комиссией по связи Тайваня (National Communications Commission, NCC). Согласно документации на сайте NCC, производителем устройства выступает Xiaomi Communications Technology, но вместо бренда Redmi или Mi, указана марка POCOPHONE.