Объявлена дата релиза и цена флагманского Sony Xperia XZ2 Premium

Компания Sony Mobile анонсировала премиальный смартфон Xperia XZ2 Premium ещё в апреле, но тогда не были объявлены ни дата релиза, ни цена. Теперь Sony обнародовала эту немаловажную информацию.


Sony Xperia XZ2 Premium появится в продаже в США с 30 июля 2018 года по цене 999,99 доллара. Приём предварительных заказов начнётся в Amazon и Best Buy с 9 июля.

Смартфон унаследовал 4K (2160 x 3840) HDR-экран от предшественника, хотя он получил диагональ 5,8 дюйма вместо 5,5 и стал на 30% ярче. В качестве главной его изюминки производитель преподносит фотовозможности. Xperia XZ2 Premium оснащается двойной основной камерой с улучшенной съёмкой в условиях недостаточной освещённости. Она сочетает монохромный 12-мегапиксельный 1/2,3-дюймовый сенсор и 19-мегапиксельный 1/2,3-дюймовый цветной сенсор с впечатляющей светочувствительностью до 51200 ISO. Селфи-камера тоже оптимизирована для съёмки при плохом освещении, она базируется на 13-мегапиксельном 1/3,06-дюймовом сенсоре.

Cмартфон получил модный сейчас безрамочный дизайн со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Корпус включает алюминиевую рамку и стеклянные панели Gorilla Glass 5.

Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3540 мАч с возможностью быстрой зарядки и беспроводной зарядки стандарта QI. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB 3.1 Type-C. Также есть стереодинамики, но нет 3,5-мм разъёма для наушников, защита от воды и пыли уровня IP65/68. Размеры составляют 158 x 80 x 11,9 мм, вес — 236 граммов.

Источник
The Verge
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